НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ на засіданні у понеділок визнав репутацію п’ятого президента України, лідера опозиційного "Європейської солідарності" та мажорітарія Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Петра Порошенка небездоганною у зв’язку із введеними проти нього указом президента Володимира Зеленського санкціями РНБО, стверджує адвокат Порошенка Ілля Новіокв.

"НБУ за власною ініціативою вирішив розглянути питання про те, чи Порошенко є "особою з небездоганною репутацією", що є технічним терміном і означає можливість для НБУ вжити певних заходів щодо встановлення контролю над банківськими установами, в яких він є акціонером", – заявив Новіков на брифінгу.

За його словами, на це засідання не допустили ні адвокатів Порошенка, ні народних депутатів, що є порушенням закону, тоді як сам Порошенко бере участь у Конгресі Європейської народної партії в Іспанії.

"Без представників Порошенка, порушуючи все, що можна, ухвалили це рішення. Очевидно, що як тільки ми отримаємо в друкованому вигляді, ми його оскаржимо", – сказав Новіков.

Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що такі дії НБУ спрямовані на руйнацію МІБ – "ефективного прибуткового банку" та порушують інтереси не тільки його мажорітарія, але з десятків тисяч клієнтів банку.

Агентству "Інтерфакс-Україна" наразі не вдалося отримати коментар Національного банку та підтвердження або спростування інформації про рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Порошенко 11 квітня заявив, що НБУ плануєте визнати його "особою з небездоганною діловою репутацією", використавши для цього указ президента про санкції проти нього від 12 лютого 2025 року. "Закон такого механізму не передбачає. Це внутрішньонацбанківське трактування. Але саме воно дозволить вам реалізувати мету: заблокувати і спробувати вилучити належні мені акції банку (МІБ)", – стверджує лідер "ЄС".

Перед цим голова Нацбанку Андрій Пишний спростував обвинувачення з боку Порошенка та очолюваної ним політичної сили, що перевірка МІБ та операцій Благодійного фонду (БФ) Порошенка та громадської організації "Справа Громад", чиї рахунки розміщено у цьому банку, є політичним переслідуванням опозиції та виконанням вказівок влади.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку", - йшлося в заяві НБУ на його сайті у той самий день.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 лютого цього року за розміром загальних активів МІБ посідав 26-те місце (14,37 млрд грн) серед 61 банку в країні. В структурі активів банківської системи він займає 0,19%.