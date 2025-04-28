Інтерфакс-Україна
Події
18:29 28.04.2025

Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

1 хв читати
Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не прийме нав'язаний Україні мир, заснований на військовій силі Росії, повідомляє в понеділок Bild.

"З диктатом миру або підпорядкуванням військовим шляхом – особливо проти волі самої України – це несумісне", - сказав він на партійному з'їзді в Берліні.

Мерц наголосив, що Німеччина і Європа підтримують Україну в її обороні і висловив сподівання на продовження співпраці зі США.

Теги: #війна #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 28.04.2025
ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

15:15 28.04.2025
Мерц оголосив перші кандидатури на посади міністрів у ФРН

Мерц оголосив перші кандидатури на посади міністрів у ФРН

14:38 28.04.2025
Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

13:45 28.04.2025
Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

18:38 27.04.2025
На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

06:08 27.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

06:08 27.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

03:47 27.04.2025
Російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли – ISW

Російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли – ISW

03:47 27.04.2025
Російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли – ISW

Російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли – ISW

22:50 26.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 330 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 330 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем знищили більш ніж 50 "шахедів" завдяки новим технологіям

Сибіга: Якщо Росія дійсно хоче миру, то вона повинна припинити вогонь, не чекаючи на 9 травня

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

ОСТАННЄ

НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати

У відключеннях електрики в Іспанії та Португалії немає ознак кібератаки – Кошта

Мінрозвитку працює над створенням стратегічної програми для вирішення проблем ВПО

Сили безпілотних систем знищили більш ніж 50 "шахедів" завдяки новим технологіям

Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

UZ Cargo Poland вперше перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна

У Києві та області з вівторка оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Рух поїздів Kyiv City Express з'явився в "Київ Цифровий"

Всі зареєстровані учасники основної сесії НМТ зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні з персональних кабінетів до 7 травня - УЦОЯО

НАДПУ розкритикувала законопроєкт №13067 через безпрецедентні преференційні умови для бізнесу країн-партнерів у рамках Післявоєнного Альянсу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА