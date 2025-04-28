18:29 28.04.2025
Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ
Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не прийме нав'язаний Україні мир, заснований на військовій силі Росії, повідомляє в понеділок Bild.
"З диктатом миру або підпорядкуванням військовим шляхом – особливо проти волі самої України – це несумісне", - сказав він на партійному з'їзді в Берліні.
Мерц наголосив, що Німеччина і Європа підтримують Україну в її обороні і висловив сподівання на продовження співпраці зі США.