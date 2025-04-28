Унаслідок влучання "шахедів" у Харківській області пошкоджено агропідприємство

У Харківській області внаслідок влучання 12-ти БпЛА типу "шахед" уніч із неділі на понеділок пошкоджено агропідприємство учасника Всеукраїнської аграрної ради, повідомив очільник бізнес-асоціації Андрій Дикун.

"РФ продовжує терор цивільного населення та прицільне знищення агропідприємств України. Сьогодні о третій ранку на Харківщині знищено будівлю телятника, адмінбудівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль", - написав він у Facebook.

Дикун зазначив, що господарство мало 281 дойну корову, із яких під час обстрілу загинуло щонайменше 100 тварин. Точну кількість у господарстві знатимуть, коли розберуть завали.