Інтерфакс-Україна
Події
11:47 28.04.2025

Єрмак: Усі заяви РФ про мир без припинення ними вогню - брехня

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Єрмак: Усі заяви РФ про мир без припинення ними вогню - брехня
Фото: сайт Президента України

Росія атакує Україну ударними БпЛА "Shahed", усі заяви росіян про мир без припинення ними вогню - брехня, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"росія не припиняє вогонь на фронті і просто зараз атакує Україну "шахедами". Всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею," - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Черкас. Користувачі соцмережі писали про вибухи в цьому регіоні.

Теги: #єрмак #мир #припинення_вогню

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