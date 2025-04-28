11:47 28.04.2025
Єрмак: Усі заяви РФ про мир без припинення ними вогню - брехня
Фото: сайт Президента України
Росія атакує Україну ударними БпЛА "Shahed", усі заяви росіян про мир без припинення ними вогню - брехня, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"росія не припиняє вогонь на фронті і просто зараз атакує Україну "шахедами". Всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею," - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Черкас. Користувачі соцмережі писали про вибухи в цьому регіоні.