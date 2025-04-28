Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 105 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1160 окупантів, 4 танка, 13 бронемашин, 31 артсистему, 72 БПЛА, а також 105 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 949800 (+1160) осіб, танків ‒ 10723 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13) од, артилерійських систем – 27038 (+31) од, РСЗВ – 1373 (+0) од, засоби ППО ‒ 1145 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72), крилаті ракети ‒ 3196 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од, спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.