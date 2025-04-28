Інтерфакс-Україна
Події
07:18 28.04.2025

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області – ОВА

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Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Російські війська за добу здійснили 354 обстріли у 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 354 удари по 12 населених пунктах Запорізької області", - сказан в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Малій Токмачці, а 210 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Новодарівку, а 117 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 1 повідомлення про пошкодження будинку. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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