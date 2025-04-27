Втрати ворога на покровському напрямку становлять 222 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 222 військовослужбовця і 20 одиниць техніки лише на покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації в неділю.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 222 окупанти, 104 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також захисники знищили чотири автомобілі, шість мотоциклів, три БпЛА та три антени управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили два танки та два мотоцикли противника.

Загалом упродовж дня агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Малинівки. Сім боєзіткнень триває. Під ударами російських КАБів опинилися Костянтинівка та Зірка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022eM1xabwyDJgcuaoyEFdwcZoeE7E9tAiKPNzYGXNT7WdjWpZzGnP7kgzkKg18kk5l