В Україні похолодає, очікуються заморозки

У неділю, 27 квітня, в Україні без опадів, лише вночі в Криму, вдень у східних областях місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 квітня найвища температура вдень була 29,2 в 2013р., найнижча вночі -3,2 в 1948р.

У понеділок, 28 квітня, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у північних, східних та центральних областях і в повітрі 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході країни 7-12°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°; температура вдень 13-15° тепла.