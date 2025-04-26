Українські захисники збили 66 ворожих БпЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений

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Захисники України збили 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків), повідомили Повітряні сили у телеграм в суботу.

"У ніч на 26 квітня 2025 року (із 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.