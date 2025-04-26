Інтерфакс-Україна
Події
11:23 26.04.2025

Українські захисники збили 66 ворожих БпЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений

1 хв читати
Українські захисники збили 66 ворожих БпЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Захисники України збили 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків), повідомили Повітряні сили у телеграм в суботу.

"У ніч на 26 квітня 2025 року (із 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Теги: #повітряні_сили #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 26.04.2025
У Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину поблизу багатоповерхівки – влада

У Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину поблизу багатоповерхівки – влада

03:49 26.04.2025
Кам’янське атакували безпілотниками: постраждали троє людей, серед них дитина — ОВА

Кам’янське атакували безпілотниками: постраждали троє людей, серед них дитина — ОВА

03:18 26.04.2025
У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

17:45 25.04.2025
Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

10:24 24.04.2025
Сили оборони збили 48 ворожих ракет і 64 БПЛА

Сили оборони збили 48 ворожих ракет і 64 БПЛА

19:01 22.04.2025
Сили оборони збили 38 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони збили 38 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

09:19 21.04.2025
Сили оборони збили вночі 42 ворожі дрони, ще 47 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 42 ворожі дрони, ще 47 локаційно втрачені

09:37 19.04.2025
Сили оборони збили вночі 33 ворожі дрони з 87, ще 36 локаційно втрачені - Повітряні сили

Сили оборони збили вночі 33 ворожі дрони з 87, ще 36 локаційно втрачені - Повітряні сили

09:58 18.04.2025
ППО збила 3 ракети із 6-ти та 23 БпЛА – Повітряні сили

ППО збила 3 ракети із 6-ти та 23 БпЛА – Повітряні сили

10:14 17.04.2025
Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Римі - Никифоров

Зеленський прибув до Рима - прессекретар

Окупанти за добу втратили 1110 осіб та 145 од. автотехніки

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

ОСТАННЄ

У Білому домі назвали зустріч Трампа і Зеленського у Римі продуктивною – ЗМІ

У Львові поліція затримала 64-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці грошей та коштовностей на 20 млн грн

Наслідки ворожої атаки на Київщину фіксуються у трьох районах, постраждав чоловік

Аварійно-відновлювальні роботи у Святошинському районі Києва тривають - ДСНС

Зеленський і Трамп проведуть додаткові переговори у Римі - ЗМІ

Зустріч Трампа і Зеленського завершилась – прессекретар Никифоров

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Римі - Никифоров

Збій у онлайн-сервісах у суботу викликаний проблемами із живленням у хмарного провайдера De Novo

На Донеччині росіяни убили 2 жителів Ярової у п’ятницю

Шмигаль і Георгієва у Вашингтоні обговорили подальшу підтримку України в 2025-2026 рр.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА