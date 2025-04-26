У Харкові внаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина

Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Шевченківському районі Харкова постраждала дитина, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Шевченківському районі маємо потерпілу дитину. Попередньо – акубаротравма. Уся медична допомога дитині надається", – написав Терехов в суботу.

Раніше повідомлялося,що в Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого удару безпілотника пошкоджено проїжджу частину та багатоповерхівку.