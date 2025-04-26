Інтерфакс-Україна
Події
07:46 26.04.2025

У Харкові внаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина

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У Харкові внаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина

Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Шевченківському районі Харкова постраждала дитина, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Шевченківському районі маємо потерпілу дитину. Попередньо – акубаротравма. Уся медична допомога дитині надається", – написав Терехов в суботу.

Раніше повідомлялося,що в Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого удару безпілотника пошкоджено проїжджу частину та багатоповерхівку.

 

 

Теги: #харків #постраждалі #атака

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