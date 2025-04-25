Інтерфакс-Україна
Події
22:34 25.04.2025

Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

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Перемога Володимира Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера, окрім того це вплине на світову економіку, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Перемога Путіна неможлива, тому що це буде провал Сполучених Штатів як світового лідера, а це вже політика. Це впливає на багато речей, на вашу валюту, на вашу економіку, на стабільність і силу американського долара, на присутність вашої валюти у світі, на ваш бізнес. Отже, це впливає на все це, на ціни, на джерела енергії, а багато країн світу базують свою економіку на джерелах енергії", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Окрім того, якщо Путін досягне успіху це буде великим ризиком для США та союзників, оскільки у Тихоокеанському регіоні є певні лідери, "які перебувають при владі багато років", і дивляться на Путіна. "Тож якщо він досягне успіху, то вони думають, чому б їм не спробувати ще раз?", - додав Зеленський.

Джерело: https://youtu.be/XvSq2mxAPk0?si=zg-06-Lkd7lfzdG_

Теги: #рф #війна #зеленський

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