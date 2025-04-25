Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

Лише український народ має право вирішувати, які території є українськими, Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо заяви президента США Дональда Трампа про те, що Крим має залишитися російським.

"Наша позиція - вона незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території - вони тимчасово окуповані, вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Президент наголосив, що це абсолютно справедлива позиція, яка також законна з точки зору міжнародного права.

"В цьому навіть ті країни, які балансують постійно відносно між нами і Росією, навіть вони всі визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим", - додав президент.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вважає, що Україна ніколи не мала порушувати питання вступу до НАТО, а Крим має залишатися російським. Про це він заявив в інтерв’ю журналу Time.