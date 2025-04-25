Підрив Каховської ГЕС позбавив доступу до води понад 1 млн українців – спецдоповідь омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець представив спеціальну доповідь щодо стану додержання прав громадян на чисту та доступну воду в умовах воєнного стану.

Як передає пресслужба, Лубінець підкреслив, що підрив Росією греблі Каховської ГЕС позбавив доступу до питної води понад 1 млн українців.

"Це не просто екологічна катастрофа — це масштабна гуманітарна криза, яка безпосередньо зачіпає базові права: на воду, на гідність, на життя", - зазначається в повідомленні.

Окрім цього, дані дослідження засвідчили критичний стан системи водопостачання.

"76% громадян повідомили про перебої з водою під час воєнного стану, лише 53% мають доступ до води під час відключень світла, а 69% не п’ють воду з-під крану без додаткового очищення. У низці громад тарифи на воду втричі перевищують середні показники у великих містах, при цьому якість послуг часто залишається незадовільною", — зауважив омбудсман.

Він наголосив, що системні рішення потрібні вже сьогодні. Задля цього Офіс омбудсмана продовжить роботу над цим разом із міжнародними партнерами та профільними міністерствами.

Презентована спецдоповідь розказує про вплив збройної агресії РФ на реалізацію права на питну воду, вплив суб’єктів господарювання на водні ресурси, ефективність державної політики, а також імплементацію міжнародних стандартів у національне законодавство.

Документ складається з 4 розділів і ґрунтується на реальних даних — 511 зверненнях громадян до Уповноваженого ВР України з прав людини, 9 моніторингових візитах, результатах лабораторних досліджень якості води та всеукраїнському онлайн-опитуванні, у якому взяли участь 13 673 респонденти з усіх регіонів України.