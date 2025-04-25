Інтерфакс-Україна
Події
17:01 25.04.2025

РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський

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РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський наполягає на безальтернативності посилення тиску на РФ у зв'язку с тим, що та відкидає всі пропозиції встановлення тиші та припинення ударів по цивільних обʼєктах.

"Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію Президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити", - написав Зеленський в телеграм у п'ятницю.

"Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет", - додав голова Української держави.

Теги: #зеленський #рф #обстріли

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