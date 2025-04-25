Україна планує підписати контракт з переможцем концесійного конкурсу в порту "Чорноморськ" в IV кв.-2025 - Мінрозвитку

Тендер серед зацікавлених в концесії Чорноморського контейнерного терміналу (CCT) відбудеться в другому кварталі 2025 року, підписання контракту з переможцем очікується в четвертому кварталі цього року, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

Такі плани було представлено учасникам Інвестиційнійної конференції щодо реалізації концесійного проєкту у порту "Чорноморськ" (Одеська обл.), що відбулася 24 квітня у Варшаві, повідомили в пресслужбі.

"Презентація концесійного проєкту Чорноморського контейнерного терміналу (CCT) стала центральною подією конференції. Йдеться про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний з потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажу щороку", - йдеться в пресрелізі міністерства.

Проєкт передачі терміналів в порту "Чорноморськ" в концесію було підготовлено за участі Міжнародної фінансової корпорації (IFC) і Європейського банку реконструкції та розвитку (EВРР). Він має готову тендерну документацію з чіткими умовами участі, структурою ризиків та гарантіями підтримки з боку держави, уточнили в міністерстві.

Як повідомлялося, процес підготовки до реалізації концесійних проектів у порту "Чорноморськ" розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії. Тендери планували оголосити в 2022 році, але цього не сталося. Мінрозвитку поновило процеси в 2023 році. В лютому 2025 року було оголошено про підготовку двох концесійних проектів в цьому порту і плани оголосити конкурс до кінця 2025 року.