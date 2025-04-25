Інтерфакс-Україна
Події
16:30 25.04.2025

Пропозиція США щодо мирної угоди для України включає заборону на вступ до НАТО, визнання Криму російським та передачу контролю над ЗАЕС - Reuters

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Пропозиція США щодо мирної угоди для України включає заборону на вступ до НАТО, визнання Криму російським та передачу контролю над ЗАЕС - Reuters

Версія угоди щодо припинення війни Росії в Україні, яку представив європейським чиновникам представник США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня, включає в себе заборону на вступ України до НАТО, повідомляє агентство Reuters з посиланням на текст угоди.

Відзначається, що представлені умови є остаточною пропозицією від США для обох сторін.

Текстом передбачено постійне припинення вогню і негайний початок переговорів між Україною та Росією щодо технічного впровадження. При цьому Україна отримує гарантії безпеки. Гарантами виступлять спеціально обрана група європейських держав та бажаючі не європейські держави.

Україні пропонується відмовитись від прагнень до членства в НАТО, але дозволяється працювати над вступом до Європейського Союзу.

США де-юре визнають контроль Росії над Кримом і де-факто визнають контроль Росії над Луганською областю, частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Україна поверне територію в Харківській області і відновить контроль над Запорізькою атомною електростанцією через адміністрування станції з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою.

Україна також матиме безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

США та Україна виконуватимуть угоду про економічне співробітництво та корисні копалини. При цьому Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово.

Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок війни з 2014 року, будуть зняті. Передбачено також американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості.

Як повідомлялося, МЗС України оголосило три принципові позиції України щодо мирного плану: принципове невизнання Україною Криму чи інших українських територій російськими, відсутність обмеження Збройних сил і оборонної промисловості та військової допомоги від партнерів. Крім того, Україна не визнає права жодної третьої держави блокувати вступ України до НАТО чи ЄС.

Теги: #мирна_угода #сша

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