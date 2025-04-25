Китай не проводив ніяких торговельних переговорів зі США - МЗС КНР

Консультацій або переговорів з американською стороною на тему митних тарифів Пекін поки що не проводив, заявив у п'ятницю представник МЗС Китаю Го Цзякунь.

"Колега з міністерства комерції і я напередодні чітко відповіли на це запитання: ніяких консультацій або переговорів щодо мит іще не було", - наводить у п'ятницю його слова газета Global Times.

Представник МЗС додав, що США не повинні вводити громадськість в оману.

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація проводить переговори з Китаєм з питань торгівлі після того, як Пекін відмовився від обговорень щодо угоди до скасування всіх односторонніх мит з боку США.

Західні ЗМІ інформували, що Трамп відповів репортеру на запитання про ведення переговорів: "Вони зустрілися сьогодні вранці". Він зазначив, що про учасників переговорів з американського боку повідомлять пізніше.