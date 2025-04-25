Вже 622 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Фото: ДСНС Києва

Більше ніж 2546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 25 квітня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 622 дитини загинули та понад 1924 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 640, Харківській - 490, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 235, Київській - 136, Запорізькій - 177, Миколаївській - 118, Сумській – 134, повідомляє Офіс генпрокурора у телеграм-каналі.

24 квітня внаслідок обстрілу м. Київ загинув 17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали: пʼять хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років та пʼять дівчаток віком 14, 15 та 17 років.

Того ж дня, внаслідок обстрілів с. Безлюдовка Харківського району Харківської області травмовано 14-річну дівчинку.

23 квітня внаслідок обстрілів м. Костянтинівка Донецької області загинула 12-річна дівчинка;внаслідок обстрілів м. Краматорськ Донецької області травмовано 16-річну дівчинку, внаслідок атаки безпілотніками м. Нікополь Дніпропетровської області травмовано двох дівчаток віком 1 та 3 роки.

22 квітня внаслідок обстрілів м. Запоріжжя постраждало сім дітей: п’ять хлопчиків віком 3, 4, 13, 16 років та дві дівчинки віком 14 та 17 років; внаслідок обстрілів м. Херсон травмовано 6-річну дівчинку; внаслідок обстрілів м. Харків поранено 17-річного хлопця.