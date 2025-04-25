Зеленський: під прикриттям масованого удару росіяни намагалися розвивати штурмові дії, зокрема, на покровському напрямку, отримали відсіч

Під прикриттям масованого удару росіяни намагалися розвивати штурмові дії, зокрема, на покровському напрямку на фронті, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч", - написав він в телеграмі за результатами доповіді головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Президент зазначив, що найбільш жорстка ситуація була на покровському напрямку. За його словами, майже 150 російських атак проти українських позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння.

Зеленський відзначив за це особливо військових 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. А також відзначив ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України.

"Також наші слідчі, криміналісти та експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві", - написав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13971