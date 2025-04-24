Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську, на десять поранених один вбитий, тоді як у Росії буде п’ять вбитих, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я не порівнюю російську армію з українською, але подивіться на частку поранених в бою і вбитих в бою... Якщо у нас один до десяти, тобто один вбитий, то у нас десять поранених в бою. Тепер, у випадку росіян, на десять втрат буде п'ять поранених, п'ять вбитих, або шість на чотири", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Він зауважив, що в українських силах інший рівень медичної підтримки, і ці знання були надані партнерам.