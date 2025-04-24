Від російських ракет не захищена не лише Україна, а й уся Європа, треба збільшити спільне виробництво ППО – Порошенко

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО закликав суттєво збільшити спільне виробництво систем протиповітряної оборони і зауважив, що не тільки Україна має дефіцит ППО, а й усі країни Європи, повідомляється на сайті політсили у четвер.

"Наш пріоритет — це посилення протиповітряної оборони. Наразі не лише Україна не захищена від російських ракет, а й Європа також. Це означає, що ми повинні разом почати виробляти ракети ППО та балістичні ракети дальньої дії. Нам потрібно збільшити спільне виробництво не в 10, а у 1000 разів", – сказав Порошенко під час виступу на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО у німецькому Вісбадені в четвер.

Він відзначив, що РФ "має власну мотивацію, вбиваючи цивільних". "Вони хочуть залякати нас, зробити так, щоб українці почали боятися. Але ми не боїмося і не маємо наміру капітулювати. Так само як під час Другої світової війни після нацистських бомбардувань Лондона британці у відповідь об’єдналися проти ворога", - додав Порошенко.