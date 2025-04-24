Інтерфакс-Україна
Події
15:45 24.04.2025

Японія передала Києву мініекскаватори для швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів - мер

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Японія передала Києву мініекскаватори для швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів - мер
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4509

Київ отримав від японських партнерів 13 сучасних мініекскаваторів KATO для ліквідації наслідків російських обстрілів в умовах щільної міської забудови, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Мініекскаватори, завдяки своїм компактним розмірам, дозволяють працювати у щільній міській забудові або в умовах обмеженого доступу. Вони особливо ефективні для швидкої ліквідації вирв після прильотів ворожих ракет та дронів. Більш потужні екскаватори (їх отримали 2) залучать до масштабних робіт із реконструкції територій, що зазнали значних пошкоджень", - повідомив Кличко.

Допомогу передав посол Японії в Україні Накагоме Масаші. Кличко разом з ним вже передали нову техніку КО "Київзеленбуд", бо її також можна використовувати для підготовки основи до озеленення міста, йдеться в повідомленні. Допомога надана в рамках Програми невідкладного відновлення та реконструкції України, яку уряд Японії реалізує через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

Раніше Кличко повідомив, що внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ минулої ночі руйнування зафіксовані у чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Святошинський, де пошкоджено 12 будівель, загинули вісім людей та постраждали 77.

Теги: #київ #японія #екскаватори

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