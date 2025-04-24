Серед загиблих у Києві - брат із сестрою у віці 19 і 21 років

Радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна повідомила про загибель рідних брата і сестри внаслідок російського удару по Києву в ніч на четвер.

"У Києві загинули рідні брат із сестрою: хлопцю був 21 рік, дівчинці 19 років", - написала Зарівна в Телеграм в Телеграм.

"Світ, в якому право вбивці вартує більше, ніж справедливість. Враження, що збожеволіли ті, хто мав би недопускати цього", - додала вона.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 8, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.