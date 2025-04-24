Зеленський і Рамафоса обговорили роль G20 у захисті України

Президент України Володимир Зеленський і президент ПАР Сиріл Рамафоса обговорили глобальні зусилля для тиску на РФ, а також можливості G20 у захисті України.

"Сьогодні ми говорили з президентом про те, як важливо, щоб глобальні зусилля зараз максимально об'єдналась та щоб був необхідний тиск на Росію, щоб закінчити війну. Тиск заради миру. Ми говорили про можливості на рівні Великої двадцятки. Південна Африка зараз головує у цій "двадцятці", і роль країн "двадцятки" може бути значно більшою у захисті життя. І ми дуже на це розраховуємо", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер.

Окрім того, президент повідомив, що передав Рамафосі список 400 українських дітей, яких викрала Росія.

"Росіяни викрали в Україні десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх. І так само, як тисячі полонених військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах Росії, утримуються в нелюдських умовах, Південна Африка є співлідером у Глобальній коаліції для повернення українських дітей", - додав Зеленський.

Він висловив сподівання, що ПАР допоможе повернути Україні викрадених дітей.