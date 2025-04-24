Інтерфакс-Україна
Події
01:53 24.04.2025

Попередньо п'ятеро людей постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки по Києву - ОВА

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П'ятеро постраждалих внаслідок російської атаки ракетами та БпЛА по Києву, повідомляє станом на 1:40 начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки. Шевченківський район: чотири пожежі. Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях. Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1058

Теги: #київ #постраждалі #ракети #атака #бпла

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