Попередньо п'ятеро людей постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки по Києву - ОВА

П'ятеро постраждалих внаслідок російської атаки ракетами та БпЛА по Києву, повідомляє станом на 1:40 начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки. Шевченківський район: чотири пожежі. Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях. Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1058