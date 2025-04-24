Інтерфакс-Україна
Події
01:24 24.04.2025

Падіння уламків зафіксовано в кількох районах Києва – ОВА

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Падіння уламків під час атаки ворожих ракет та БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва, повідомляє начальник КОВА Тимур Ткаченко в Телеграм.

"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються. Зафіксовано також падіння уламків у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському", - написав Ткаченко.

В свою чергу міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про виклик медичних бригад у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1053

https://t.me/vitaliy_klitschko/4491

Теги: #київ #ракети #атака #бпла

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