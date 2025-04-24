01:24 24.04.2025
Падіння уламків зафіксовано в кількох районах Києва – ОВА
Падіння уламків під час атаки ворожих ракет та БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва, повідомляє начальник КОВА Тимур Ткаченко в Телеграм.
"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються. Зафіксовано також падіння уламків у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському", - написав Ткаченко.
В свою чергу міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про виклик медичних бригад у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1053
https://t.me/vitaliy_klitschko/4491