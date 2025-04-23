Інтерфакс-Україна
Події
20:10 23.04.2025

ДБР провело обшук у ексуповноваженої АМКУ, ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді

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ДБР провело обшук у ексуповноваженої АМКУ, ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді

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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) у середу провели обшуки вдома у Світлани Панаіотіді, яка в 2015-2019 роках була державною уповноваженою Антимонопольного комітету України (АМКУ), в 2019-2021 роках – заступницею міністра економіки, а наразі є практикуючим адвокатом.

"О 6.30 ранку, вломитися без документів та пояснень, розповідати, що все законно, бо можуть. Протягом семи годин… Без ухвали суду. Без ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії. Навіть витягу з ЄРДР не дали, щоб пересвідчитися, що справа відкрита", – написала Панаіотіді у фейсбуці.

На її думку, це класична "схема" тиску і зловживання від людей у погонах.

Чоловік Панаіотіді ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв додав у Facebook, що слідчі ДБР мотивували свої дії "необхідністю вберегти від знищення докази по начебто злочину, який начебто було скоєно в період до 2019 року".

"В результаті невпинних дій цього новоствореного правоохоронного органу працівники ДБР (3 особи всередині та невизначена кількість осіб зовні) викрали (в протоколі чомусь написали "вилучили") два мобільні телефони (причому самі слідчі підтвердили, що вважають, що один з них належить мені, а не моїй дружині, з обшуком до якої, а не до мене, вони наче прийшли), робочий компʼютер моєї дружини, який містить матеріали з адвокатською таємницею (бо вона практикуючий адвокат) та ще 2 старі електронні пристрої, до яких ні вона, ні я не згадали паролі", – стверджує Коболєв.

Адвокат, партнер, керівник відділу кримінальних злочинів, комплаєнсу та розслідувань юридичної фірми Miller Артем-Абрахам Крикун-Труш повідомив у Facebook, що на місці працював адвокат Тарас Пошиванюк і потім вдалося викликати представників Ради адвокатів.

"Можливо, обшук стосується справи "Труби Медведчука". Бо не тільки у неї (Панаіотіді) зараз обшук, і теж без ухвали", – додав співзасновник та СЕО ЮК "Axon Partners" Дмитро Гадомський у Facebook.

Крикун-Труш зазначив, що такий невідкладний обшук можливий лише у трьох випадках: якщо рятують чиєсь життя, якщо рятують майно або якщо переслідують злочинця. На його думку, жодної з цих причин тут немає.

"По-друге, Світлана зараз практикуюча юристка, має адвокатське свідоцтво. Адвокатів не можна обшукувати просто так. Має бути клопотання Генпрокурора або його заступника", – також зазначив представник юридичної фірми Miller.

Агентству "Інтерфакс-Україна" поки не вдалося отримати коментарів від ДБР.

 

 

 

Теги: #панаіотіді #обшук

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