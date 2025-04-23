У Генштабі ЗС України підтвердили удар по заводу з виробництва ударних БпЛА в російському Татарстані

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 23 квітня здійснили вогневе ураження підприємства з виробництва ударних БпЛА в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ) на відстані 1054 км від державного кордону України.

Як повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в середу, виробнича потужність підприємства становить близько 300 різних БпЛА на добу.

"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі відзначили, що цей удар є "справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії рф проти України та терору проти цивільних людей в Україні".

Раніше про атаку дронами завода з виробництва дронів в Алабузі (Татарстан, РФ) повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко. "Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало", - написав він у телеграмі у середу.

За даними Коваленка, понад 6 тис "Шахедів" та "Гераней" виробили в Алабузі у 2024 році.

За інформацією українських соцмереж, 6 українських дронів-літаків атакували завод з виробництва дронів у Алабузі (відстань 1700 км); 1 був збитий, 5 потрапили в ціль.

РосЗМІ із посиланням на міноборони повідомляють лише про один дрон-літак, якого було збито.