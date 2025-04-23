Інтерфакс-Україна
Події
18:57 23.04.2025

У селі Пужники на Тернопільщині 24 квітня розпочнуться ексгумаційні роботи за участі експертів України та Польщі

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Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко провів телефонні переговори із заступником глави МЗС Польщі Мареком Правдою, сторони позитивно відзначили домовленість робочих груп міністерств культури щодо початку 24 квітня ексгумаційних робіт в селі Пужники на Тернопільщині за участі експертів обох країн.

Як повідомляється на сайті МЗС України, під час розмови дипломати обговорили актуальні питання українсько-польських відносин. Окрему увагу співрозмовники приділили двосторонньому діалогу у сфері національної пам'яті та відзначили важливість продовження конструктивної співпраці на цьому напрямі.

"У цьому контексті сторони позитивно відзначили домовленість робочих груп міністерств культури України та Польщі щодо початку 24 квітня ексгумаційних робіт в селі Пужники на Тернопільщині за участі експертів обох країн. Олександр Міщенко привернув увагу свого польського колеги до незаконної заміни пам’ятної таблиці на братській могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві Польщі". - сказано у повідомленні.

Міщенко наголосив, що такий акт вандалізму є свідомою провокацією, що грає на руку російському агресору, та має бути рішуче спільно засуджений сторонами.

Польський дипломат підтвердив позицію офіційної Варшави щодо засудження даного акту вандалізму і повідомив, що правоохоронні органи Польщі та відповідні органи місцевої влади вживають необхідних заходів для встановлення обставин вказаної провокації та притягнення до відповідальності винних у її вчиненні.

Теги: #ексгумаційні_роботи #тернопільщина

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