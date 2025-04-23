Інтерфакс-Україна
Події
17:19 23.04.2025

Жінка та дві її доньки – трьох років та однорічна - постраждали через атаку дроном у Нікопольському районі

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Жінка та дві її доньки – трьох років та однорічна - постраждали через атаку дроном у Нікопольському районі

Троє цивільних - жінка та дві її малолітні доньки - постраждали через дронову атаку у Нікопольському районі Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через удар FPV-дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка з двома доньками. Одній дівчинці три рочки, іншій – щойно виповнився рік", - написав він у телеграмі у середу.

Теги: #дрони #постраждалі #дніпропетровська_область

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