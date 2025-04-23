Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42

Кількість постраждалих у Марганці внаслідок російського удару по автобусу зросла до 42 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих і 32 постраждалих.

"42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. Сім жінок і двоє чоловіків загинули", – написав Лисак у телеграмі у середу.

Раніше він повідомив, що російські війська 23 квітня вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.