12:24 23.04.2025
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42
Кількість постраждалих у Марганці внаслідок російського удару по автобусу зросла до 42 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих і 32 постраждалих.
"42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. Сім жінок і двоє чоловіків загинули", – написав Лисак у телеграмі у середу.
Раніше він повідомив, що російські війська 23 квітня вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.