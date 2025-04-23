Переговори у Лондоні відбудуться на рівні посадовців п'яти держав

Оскільки ані міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, ані державний секретар США Марко Рубіо не будуть присутні на саміті щодо мирного врегулювання в Україні, як планувалося раніше, рівень переговорів буде знижено до консультацій високопосадовців п'яти держав, повідомляє Sky News.

"Провідні дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали заплановану на середу зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні про те, як покласти край російській війні. Натомість дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн", - повідомляє мовник.

Утім, у Лондоні відбудеться двостороння зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з його британським колегою Леммі.

Замість того, щоб зустрітися особисто, Леммі у вівторок провів телефонну розмову з паном Рубіо, яку він назвав "продуктивною" у своєму дописі в соціальній мережі X.

Рубіо опублікував схоже повідомлення: "Сьогодні я мав продуктивну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Леммі. Я подякував за прийом делегації США на чолі зі Спеціальним посланником Президента Келлог. Наша команда з нетерпінням чекає на змістовні та якісні технічні зустрічі з українськими та британськими колегами. Я з нетерпінням чекаю на подальші кроки після поточних дискусій у Лондоні та перенесення мого візиту до Великої Британії на найближчі місяці".

За інформацією мовника, мирна пропозиція США, яку мають обговорити в Лондоні, передбачає визнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму Росією – те, що у вівторок відкинув президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялось, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог буде вести переговори від імені США на зустрічі з представниками України та ЄС у Лондоні у середу, 23 квітня, повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс. На попередній подібній зустрічі у Парижі минулого тижня у склад американської делегації входили також держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Брюс пояснила відсутність державного секретаря Марко Рубіо на зустрічі в Лондоні тим, що "він зайнята людина".