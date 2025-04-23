Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства у Марганці на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули дев’ятеро людей, ще 30 постраждали, повідомляє в телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в середу.

"На жаль, збільшилась кількість загиблих у Марганці. Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", - написав Лисак.