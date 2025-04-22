РФ протягом дня здійснили 193 обстріли по Сумській області – ОВА

Станом на 21.00 росіяни протягом доби здійснили 193 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 457 вибухів, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації у вівторок.

"Протягом дня росіяни здійснили 193 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 457 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35174