Інтерфакс-Україна
Події
22:11 22.04.2025

РФ протягом дня здійснили 193 обстріли по Сумській області – ОВА

1 хв читати

Станом на 21.00 росіяни протягом доби здійснили 193 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 457 вибухів, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації у вівторок.

"Протягом дня росіяни здійснили 193 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 457 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35174

Теги: #обстріли #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:13 22.04.2025
Харків знову під атакою ворожого БпЛА, почалася пожежа - мер

Харків знову під атакою ворожого БпЛА, почалася пожежа - мер

21:55 22.04.2025
Росіяни атакували карету "швидкої допомоги" на Херсонщині – ОВА

Росіяни атакували карету "швидкої допомоги" на Херсонщині – ОВА

21:08 22.04.2025
Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

20:03 22.04.2025
Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 38, серед них семеро дітей

Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 38, серед них семеро дітей

19:26 22.04.2025
В Херсоні в результаті обстрілу постраждала дитина

В Херсоні в результаті обстрілу постраждала дитина

17:07 22.04.2025
Внаслідок обстрілів Мирнограда 3 людини загинули та 2 дістали поранень – ОВА

Внаслідок обстрілів Мирнограда 3 людини загинули та 2 дістали поранень – ОВА

13:57 22.04.2025
Кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю зросла до 22 осіб, серед них 3 дитини

Кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю зросла до 22 осіб, серед них 3 дитини

13:46 22.04.2025
У Харкові вже 4 постраждалих

У Харкові вже 4 постраждалих

13:43 22.04.2025
Кількість постраждалих через бомбовий удар по Запоріжжю зросла до 15 людей

Кількість постраждалих через бомбовий удар по Запоріжжю зросла до 15 людей

13:36 22.04.2025
Кількість постраждалих через бомбовий удар по Запоріжжю сягнула 13 людей

Кількість постраждалих через бомбовий удар по Запоріжжю сягнула 13 людей

ВАЖЛИВЕ

Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський

План США у медіа, це не офіційна пропозиція - Зеленський

Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни

ОСТАННЄ

Сибіга відреагував на напад у Пахалгамі

Внаслідок атаки БпЛА по Одещині постраждало дві людини – ОВА

США на переговорах у Лондоні у середу представлятиме спецпредставник Келлог – Держдеп

Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками – ОВА

МЗС провело розмову з послом Китаю

Бессент очікує, що тарифне протистояння з Китаєм піде на спад – ЗМІ

США не використовували свої "інструменти" для тиску на РФ – Каллас

На фронті відбулось 118 боєзіткнень з початку доби – Генштаб

Віткофф зустрінеться з Путіним цього тижня

Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА