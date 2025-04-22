Інтерфакс-Україна
Події
21:08 22.04.2025

Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

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Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

Протягом вівторка ЗС РФ неодноразово обстрілювали Купʼянськ (Харківська обл), є постраждалі серед мирного населення.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської області.

За інформацією відомства, близько 10:00 ЗС РФ завдали авіаудари по місту. Через це 85-річна жінка отримала осколкове поранення, її госпіталізували. 69-річний чоловік дістав травми. Також ще дві жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес. У місті пошкоджено близько 100 приватних житлових будинків.

Орієнтовно о 14:25 ворожий FPV-дрон поцілив у приватний житловий сектор. Поранено 75-річну жінку.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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