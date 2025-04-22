Україна не проти партнерства з США у будь-якому напрямі відновлення підприємств - Зеленський

Україна не проти партнерства з США у будь-якому напрямі відновлення будь-якого підприємства, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку, відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? У нас зараз є "Мотор Січ", сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають в Запоріжжя "Петріот" з американцями, який захищає "Мотор Січ", нехай заходять і будемо працювати разом в "Мотор Січі"", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.