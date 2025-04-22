Інтерфакс-Україна
Події
19:55 22.04.2025

Україна не проти партнерства з США у будь-якому напрямі відновлення підприємств - Зеленський

1 хв читати
Україна не проти партнерства з США у будь-якому напрямі відновлення підприємств - Зеленський

Україна не проти партнерства з США у будь-якому напрямі відновлення будь-якого підприємства, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку, відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? У нас зараз є "Мотор Січ", сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають в Запоріжжя "Петріот" з американцями, який захищає "Мотор Січ", нехай заходять і будемо працювати разом в "Мотор Січі"", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Теги: #партнерство #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 22.04.2025
США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

20:54 22.04.2025
Віткофф та Рубіо не приїдуть на переговори з Україною в Лондоні – ЗМІ

Віткофф та Рубіо не приїдуть на переговори з Україною в Лондоні – ЗМІ

20:39 22.04.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії спільні позиції щодо мирного процесу

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії спільні позиції щодо мирного процесу

20:26 22.04.2025
Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський

Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський

20:23 22.04.2025
Україна не обговорювала з США нову допомогу - Зеленський

Україна не обговорювала з США нову допомогу - Зеленський

20:22 22.04.2025
План США у медіа, це не офіційна пропозиція - Зеленський

План США у медіа, це не офіційна пропозиція - Зеленський

20:19 22.04.2025
Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни

Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни

20:16 22.04.2025
Зеленський про вимоги РФ щодо НАТО: Країна-агресор не може говорити про гарантії безпеки для України

Зеленський про вимоги РФ щодо НАТО: Країна-агресор не може говорити про гарантії безпеки для України

20:13 22.04.2025
Зараз над угодою про корисні копалини працюють юристи, про інші кроки не відомо - Зеленський

Зараз над угодою про корисні копалини працюють юристи, про інші кроки не відомо - Зеленський

20:01 22.04.2025
Зеленський готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Зеленський готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

ВАЖЛИВЕ

США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський

План США у медіа, це не офіційна пропозиція - Зеленський

Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни

Зеленський про вимоги РФ щодо НАТО: Країна-агресор не може говорити про гарантії безпеки для України

ОСТАННЄ

Через ворожі обстріли Купʼянська у вівторок постраждали 6 мирних мешканців - прокуратура

ЗАЕС не буде працювати без України - Зеленський

Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 38, серед них семеро дітей

"Резерв+" сповіщатиме про зміну статусу користувача push-сповіщеннями - Черногоренко

Росія виштовхує США із перемовин, вважає Зеленський

СБУ передасть Китаю інформацію про їхніх громадян, які працюють на заводі виробництва дронів у РФ - Зеленський

Україна готова на безумовне припинення вогню, але якщо це перемирення часткове, ми готові до дзеркальних заходів

Зеленський анонсував дипломатичну роботу, зокрема, зустріч з президентом ПАР Рамафосою

В Херсоні в результаті обстрілу постраждала дитина

Зеленський обговорив з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій завдання "духовна дипломатії" задля досягнення "тривалого і твердого миру"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА