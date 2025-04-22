Росія виштовхує США із перемовин, вважає Зеленський

Росія намагається виштовхнути США з перемовин щодо закінчення війни, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Коли вони (РФ - ІФ-У) нам кидають якісь запитання щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америки... На це реагуємо наступно. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони приймали участь. Ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

За словами президента, якщо РФ припинить вогонь, Україна готова сідати за розмову і переходити до інших кроків закінчення війни.

Як повідомлялося, 21 квітня Володимир Путін, говорячи про двосторонній порядок обговорення незавдання ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори саме з Україною. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.