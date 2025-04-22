Україна готова на безумовне припинення вогню, але якщо це перемирення часткове, ми готові до дзеркальних заходів

Повне припинення вогню означає відсутність ударів по території України, якщо це перемир'я часткове, тоді Україна готова до дзеркальних заходів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Припинення вогню значить немає ніяких ударів по нашій території і відповідно немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню і якщо це припинення вогню часткове, ми про це вже говорили, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетиці, не б'ємо по енергетиці у відповідь. І відповідно, якщо не йдуть удари далекобійною зброєю, Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок у Києві.

Він наголосив, що Україна готова до безумовного припинення вогню на морі, в небі, на фронті.