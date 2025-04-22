Інтерфакс-Україна
Події
08:47 22.04.2025

У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 7 людей та одна загинула

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У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 7 людей та одна загинула

Російські війська у понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 7 людей та одна загинула, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", - сказано в його телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Висунці, Гаврилівка, Зеленівка, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Комишани, Микільське, Молодіжне, Монастирське, Новокаїри, Новорайськ, Новотягинка, Олександрівка, Одрадокам’янка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Софіївка, Таврійське, Томарине, Токарівка, Широка Балка, Шляхове, Червоний Маяк та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та господарську споруду.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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