Інтерфакс-Україна
Події
20:28 21.04.2025

Двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожого авіаудару по Петропавлівці на Харківщині

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Двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожого авіаудару по Петропавлівці на Харківщині

Правоохоронці задокументували наслідки авіаудару, який ЗС РФ завдали по Петропавлівці Купʼянського району Харківської області у понеділок, близько 17:00.

"Загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснено атаку, встановлюється", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #жертви #обстріл

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