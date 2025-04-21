Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

На лінії фронту станом на 16:00 понеділка, 20 квітня, зафіксовано 56 бойових зіткнень. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Активніше всього окупанти діють на покровському і новопавлівському напрямках.

Так, на Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак, 13 боєзіткнень ще тривають.

На новопавлівському напрямку українські захисники відбили 11 штурмових дій ворожих військ. Ще одне боєзіткнення триває.

На лиманському напрямку росіяни здійснили 7 атак, одне боєзіткнення триває, на торецькому напрямку Сили оборони відбили 5 штурмових дій загарбників, дві атаки тривають. На краматорському напрямку ворог один раз намагався просуватися вперед, отримав відсіч. На оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в районі Степового. Також одну наступальну дію ворог проводив на придніпровському напрямку, успіху не мав.

В Курській області українські воїни за сьогодні відбивали 5 ворожих атак, дві з яких ще тривають.

На харківському, куп’янському, сіверському та гуляйпільському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.