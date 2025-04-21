Київ повинен цього тижня відреагувати на пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни

Адміністрація Трампа очікує від України реакції на пропозиції щодо припинення війни, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) в неділю.

"Цього тижня на Україну чиниться тиск, щоб вона відреагувала на низку далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні шляхом надання поступок Росії, включно з потенційним визнанням США анексії Криму Росією у 2014 році та виключенням Києва зі списку кандидатів на членство в НАТО", - пише видання.

За інформацією WSJ ці ідеї були передані українській стороні офіційними представниками США в конфіденційному документі під час зустрічі в Парижі у четвер, 17 квітня.

Також у ньому пропонується зробити територію навколо Запорізької АЕС нейтральною зоною, яку передати під контроль США. Лінію фронту передбачено заморозити. Водночас в плані не сказано про визнання за РФ права контролювати чотири окуповані регіони України, хоча й не має вимоги щоб росіяни залишили окуповані ними території.

Окрім того, за інформацією WSJ відсутні пропозиції щодо скорочення чисельності української армії.

Очікується, що українська відповідь буде представлена на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня.