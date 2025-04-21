Інтерфакс-Україна
Події
01:26 21.04.2025

Дії України і надалі матимуть дзеркальний характер: на тишу – тишею, на удари –ударами - Зеленський

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Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на російські удари – ударами, заявив президент України Володимир Зеленський у офіційному телеграм-каналі в ніч проти понеділка.

"Доповідь Головкома Сирського на 00:00 після закінчення Великодня. Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935. Найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", - повідомив Зеленський у Телеграм.

Він зазначив, що цілого дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", - сказано в пості Зеленського.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13925

Теги: #закінчення #тиша #наміри #зеленський

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