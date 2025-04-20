У харківських лікарнях залишається 17 постраждалих внаслідок п'ятничної ракетної атаки

Фото: ДСНС Харківщини

Станом на неділю, 20 квітня, у лікарнях Харкова залишається 17 з майже 120 постраждалих внаслідок ракетної атаки, яку ЗС РФ здійснили вранці у п'ятницю, 18 квітня, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"В лікарнях залишаються 17 постраждалих. Серед них у стані середньої тяжкості 12-річний хлопець, 15-річна дівчина і 5-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована медична допомога", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.