Інтерфакс-Україна
Події
19:14 17.04.2025

Постраждалих в Дніпрі вже 33, з них 6 дітей – обладміністрація

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Постраждалих в Дніпрі вже 33, з них 6 дітей – обладміністрація

Кількість постраждалих внаслідок дронової атаки на місто Дніпро ввечері у середу зросло до 33, повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі кількість потерпілих збільшилася до 33. Серед них – 6 дітей", - написав Лисак в Телеграм.

Про загиблих він нічого не повідомив.

За його словами, протягом четверга росіяни били по трьох районах області: Нікопольському, де загинули двоє людей, по Слов'янській громаді Синельниківського району та Грушівський громаді Криворізького району - там без жертв.

"Гучно було у самому Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. У тамтешніх населених пунктах понівечені інфраструктура, підприємство, кафе та магазин. Пошкоджені 8 приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогін", - повідомив Лисак.

Як повідомлялося, російські окупанти здійснили дроному атаку по Дніпру пізно ввечері середи. Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 30 поранених, серед яких п'ятеро дітей.

У четвер ворог обстріляв із ствольної артилерії Нікополь, внаслідок удару загинуло двоє чоловіків, постраждали п'ятеро.

 

Теги: #дніпро #жертви #обстріл

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