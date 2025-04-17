Інтерфакс-Україна
Події
15:17 17.04.2025

Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку

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Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

За останні тижні українські сили звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник не змінив свої плани - відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, задум ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", - написав головком у Facebook за результатами роботи в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк".

Сирський зазначив, що протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби. Зокрема, на Покровському напрямку, воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат, наголосив головком.

Він заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах, на місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

"Звичайно, наш головний капітал й найвища цінність - це наші люди. Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону", - заявив Сирський.

Теги: #покровський_напрямок #звільнення #території

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