Інтерфакс-Україна
Події
14:32 17.04.2025

В Києві відкрився Малий груповий будинок "Щасливе дитинство"

2 хв читати
В Києві відкрився Малий груповий будинок "Щасливе дитинство"

В Дарницькому районі Києва почав роботу Малий груповий будинок "Щасливе дитинство", повідомляє пресслужба міського голови столиці Віталія Кличка.

"Це унікальний проект, що втілили в Києві. Заклад соціального захисту став новою домівкою для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, з інвалідністю та особливими освітніми потребами", - вказується у повідомленні.

Заклад призначений для постійного проживання дітей і організований для максимального наближення середовища до родинного. Площа будинку – понад 560 кв м. В будівлі облаштоване укриття, обідня зала, навчально-ігрова зона, 5 дитячих спалень, ванні кімнати, 5 санвузлів, кабінети вихователів та медсестри, також є тераса, вітальня та дитячий майданчик.

"В цьому будинку мешкатимуть 7 дітей. Наймолодшій – 3 роки, найстаршій – 14. Серед вихованців 5 – рідні брати і сестри. Для такої групи дітей складно знайти прийомну сім’ю. І тут вони збережуть свою родину. Здобуватимуть навички самостійного життя", – розповів Кличко.

Він повідомив, що наразі в Києві близько 150 дітей, які потребують влаштування у сімейні форми виховання. Кличко зазначив, що столиця всіляко підтримує створення патронатних та прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. І тепер вже і Малого групового будинку.

"Рішення створити будинок ухвалили ще до повномасштабного вторгнення. Через війну реалізацію проекту поставили на паузу. В 2023 році відновили роботу і сьогодні відкрили цей дім. Місто профінансувало будівництво й облаштування будинку, оплату праці вихователів. Закупили авто, щоб возити дітей до школи, садку та реабілітаційних центрів столиці", – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що у місті є організації, які підтримують дітей через громадські структури і фонди у такому ж форматі. Але і столиця робить все, щоб така форма виховання, як Малий груповий будинок, стала частиною системної міської програми.

Теги: #будинок #щасливе_дитинство #дарницький_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:28 21.03.2025
З будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували - Кличко

З будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували - Кличко

22:29 15.03.2025
Ворожий "шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Чернігові – МВА

Ворожий "шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Чернігові – МВА

15:45 15.02.2025
У Дарницькому районі Києва через аварію від теплопостачання відключено 44 будівлі

У Дарницькому районі Києва через аварію від теплопостачання відключено 44 будівлі

18:17 24.01.2025
У Львові побудували перший будинок для поранених переселенців

У Львові побудували перший будинок для поранених переселенців

14:43 03.01.2025
У Бородянці в рамках ініціативи UNITED24 відновили багатоквартирний будинок

У Бородянці в рамках ініціативи UNITED24 відновили багатоквартирний будинок

10:15 31.12.2024
Через падіння уламків у Дарницькому районі Києва пошкоджені три приватні будівлі та дві авто

Через падіння уламків у Дарницькому районі Києва пошкоджені три приватні будівлі та дві авто

12:02 30.12.2024
У Гостомелі відновили багатоквартирний будинок, зруйнований росіянами

У Гостомелі відновили багатоквартирний будинок, зруйнований росіянами

13:14 26.12.2024
В Ірпені коштом ФЛН відновили ще одну багатоповерхівку

В Ірпені коштом ФЛН відновили ще одну багатоповерхівку

15:11 18.12.2024
У Києві завершено відновлювальні роботи в багатоповерховому будинку після влучання російської ракети

У Києві завершено відновлювальні роботи в багатоповерховому будинку після влучання російської ракети

02:06 13.12.2024
У Харкові "шахед" влучив у житлову п'ятиповерхівку, інформації про постраждалих немає

У Харкові "шахед" влучив у житлову п'ятиповерхівку, інформації про постраждалих немає

ВАЖЛИВЕ

САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

ОСТАННЄ

У Туреччині затримали понад 500 осіб у межах операції з боротьби з наркоторгівлею

Здійснено напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова

Сибіга, Єрмак та Умєров обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню

САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

У Хмельницькому знайшли тіло курсанта Академії Держприкордонслужби з вогнепальним пораненням

Дніпровський академічний театр опери та балету пошкождено російськими БПЛА

МКСК оновить інструкції для музеїв з визначення цінності музейних предметів

Рада розблокувала підписання спікером двох законів

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали

Президент Молдови ставить завдання вступити в ЄС протягом чотирьох років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА