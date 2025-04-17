В Києві відкрився Малий груповий будинок "Щасливе дитинство"

В Дарницькому районі Києва почав роботу Малий груповий будинок "Щасливе дитинство", повідомляє пресслужба міського голови столиці Віталія Кличка.

"Це унікальний проект, що втілили в Києві. Заклад соціального захисту став новою домівкою для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, з інвалідністю та особливими освітніми потребами", - вказується у повідомленні.

Заклад призначений для постійного проживання дітей і організований для максимального наближення середовища до родинного. Площа будинку – понад 560 кв м. В будівлі облаштоване укриття, обідня зала, навчально-ігрова зона, 5 дитячих спалень, ванні кімнати, 5 санвузлів, кабінети вихователів та медсестри, також є тераса, вітальня та дитячий майданчик.

"В цьому будинку мешкатимуть 7 дітей. Наймолодшій – 3 роки, найстаршій – 14. Серед вихованців 5 – рідні брати і сестри. Для такої групи дітей складно знайти прийомну сім’ю. І тут вони збережуть свою родину. Здобуватимуть навички самостійного життя", – розповів Кличко.

Він повідомив, що наразі в Києві близько 150 дітей, які потребують влаштування у сімейні форми виховання. Кличко зазначив, що столиця всіляко підтримує створення патронатних та прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. І тепер вже і Малого групового будинку.

"Рішення створити будинок ухвалили ще до повномасштабного вторгнення. Через війну реалізацію проекту поставили на паузу. В 2023 році відновили роботу і сьогодні відкрили цей дім. Місто профінансувало будівництво й облаштування будинку, оплату праці вихователів. Закупили авто, щоб возити дітей до школи, садку та реабілітаційних центрів столиці", – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що у місті є організації, які підтримують дітей через громадські структури і фонди у такому ж форматі. Але і столиця робить все, щоб така форма виховання, як Малий груповий будинок, стала частиною системної міської програми.