Інтерфакс-Україна
Події
11:56 17.04.2025

Зеленський: Кожний оборонний пакет партнерів для України - захист життів

1 хв читати
Зеленський: Кожний оборонний пакет партнерів для України - захист життів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські нічні обстріли, наголосивши на необхідності тиску на РФ та допомозі Україні.

"Важка ніч була в Дніпрі – удар російських дронів. По звичайних будинках, по звичайній цивільній інфраструктурі. Триває розбір завалів. Зараз у лікарнях міста 16 людей, загалом 28 людей постраждали, зокрема чотири дитини. Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них – дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також він нагадав про удар російських БпЛА по Одесі, в результаті якого поранені троє людей, пошкоджені будинки, аптека, церква.

Окрім того, росіяни нанесли удари авіабомбами по Сумщині, балістикою - по Харківській і Донецькій областях.

"Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості – це буквально захист життів. Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир", - наголосив президент.

Він подякував усім партнерам, які саме так використовують свої можливості. "Війни зупиняються силою – силою проти агресора, силою в захисті життя", - додав голова держави.

Теги: #дніпро #атака_бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 17.04.2025
Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

07:48 17.04.2025
До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

07:18 17.04.2025
Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

01:44 17.04.2025
До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

00:14 17.04.2025
У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

23:47 16.04.2025
У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

22:58 16.04.2025
Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

12:25 16.04.2025
У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

10:17 14.04.2025
Кількість постраждалих через атаку БпЛА в Одесі збільшилась до восьми

Кількість постраждалих через атаку БпЛА в Одесі збільшилась до восьми

09:37 14.04.2025
Минулої ночі збито 40 ворожих БпЛА, 11 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Минулої ночі збито 40 ворожих БпЛА, 11 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

ВАЖЛИВЕ

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь "Нафтогазу" $5 млрд

Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

ОСТАННЄ

Прокопів заявляє про політичну вмотивованість звинувачень проти нього

Троє людей постраждало, серед них дитина, через авіаудар ворога по Херсону

Рада ратифікувала угоду з Японією про безпеку інформації

Зеленський підписав закон щодо впорядкування ринку автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

ДБР затримало чиновника РДА Києва за вимагання грошей з підприємців

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь "Нафтогазу" $5 млрд

Краків передав Сумам п'ять автобусів Mercedes Citaro як гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА