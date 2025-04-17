Зеленський: Кожний оборонний пакет партнерів для України - захист життів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські нічні обстріли, наголосивши на необхідності тиску на РФ та допомозі Україні.

"Важка ніч була в Дніпрі – удар російських дронів. По звичайних будинках, по звичайній цивільній інфраструктурі. Триває розбір завалів. Зараз у лікарнях міста 16 людей, загалом 28 людей постраждали, зокрема чотири дитини. Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них – дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також він нагадав про удар російських БпЛА по Одесі, в результаті якого поранені троє людей, пошкоджені будинки, аптека, церква.

Окрім того, росіяни нанесли удари авіабомбами по Сумщині, балістикою - по Харківській і Донецькій областях.

"Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості – це буквально захист життів. Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир", - наголосив президент.

Він подякував усім партнерам, які саме так використовують свої можливості. "Війни зупиняються силою – силою проти агресора, силою в захисті життя", - додав голова держави.