Інтерфакс-Україна
Події
08:45 17.04.2025

Росіяни скинули вибухівку з дрону на авто "швидкої", є постраждалі – ОВА

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Росіяни скинули вибухівку з дрону на авто "швидкої", є постраждалі – ОВА

Російські війська атакувала авто швидкої допомоги в Херсоні з дрона, є постраждалі, повідомила Херсонська ОВА,

"Орієнтовно о 07:40 російські війська атакували з дрона "швидку" у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки з БпЛА пошкоджено автівку "екстренки" та постраждали двоє водіїв", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 65-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги. У 61-річного – вибухова травма, поранення голови та тазу.

Потерпілих доставили до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу.

 

Теги: #дрон #постраждалі #херсон

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