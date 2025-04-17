Росіяни скинули вибухівку з дрону на авто "швидкої", є постраждалі – ОВА

Російські війська атакувала авто швидкої допомоги в Херсоні з дрона, є постраждалі, повідомила Херсонська ОВА,

"Орієнтовно о 07:40 російські війська атакували з дрона "швидку" у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки з БпЛА пошкоджено автівку "екстренки" та постраждали двоє водіїв", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 65-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги. У 61-річного – вибухова травма, поранення голови та тазу.

Потерпілих доставили до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу.