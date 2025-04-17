Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 15 людей та одна загинула – Прокудін

Російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 15 людей та одна загинула, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він в телеграмі.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Саблуківка, Шляхове, Монастирське, Осокорівка, Нововоронцовка, Качкарівка, Новоолександрівка, Дніпровське, Кізомис, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Також російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарську споруду, пожежні та приватні автомобілі.